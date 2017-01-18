Вик Уайлд: «Удивлен такому вниманию к футболу в России. Лучше помогать тем видам спорта, в которых что-то получается»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд удивлен, что в России уделяют так много внимания футболу. По его мнению, России стоит переключиться на другие виды спорта.

Уайлд, имеющий американское происхождение, является единственным представителем России, который завоевал золото в сноуборде на Олимпийских играх в Сочи-2014.

«Россия может уделять больше внимания сноуборду. Удивлен, почему такое внимание к футболу в вашей стране. Лучше стоит помогать тем видам, в которых что-то получается», — сказал Уайлд.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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