Видеотрансляция матча матча «Долгопрудный» — «Торпедо-Владимир». Это мой заМКАД

Когда-то клубы из соседних регионов столицы высоко котировались в РФПЛ. А в первом дивизионе команды, располагающиеся за МКАДом, считались главными фаворитами на повышение в классе. Сейчас же ПФЛ — суровая реальность основной массы подмосковных коллективов. «Долгопрудный» решил сломать систему и борется за путевку в ФНЛ. Их соперником в ближайшем туре станет один из главных исторических обидчиков – «Торпедо-Владимир». Официальный сайт еженедельника «Футбол» 3 апреля в 18:00 по московскому времени будет вести прямую трансляцию этого матча.

Клуб из одноименного города берет свое начало в 1998 году. Но только несколько лет назад бело-синие научились приносить руководству радость. Победа в третьем дивизионе, выход в 1/16 финала национального кубка, лидирующие позиции в зоне «Запад» — вот он, краткий курс успеха по версии «Долгопрудного». Теперь игроки Андрея Мещанинова нацелились на нечто большее: подмосковный клуб отстает от лидирующего «Динамо» СПб на 10 очков и считается их главным преследователем. 2 поражения за 16 туров в нынешнем сезоне говорят об одном: команда с изображением лебедя на эмблеме готова больно клюнуть конкурентов за место под солнцем ФНЛ.

Однако первый матч после зимней спячки станет для «Долгопрудного» важным испытанием. Владимирское «Торпедо» уже давно не показывает выдающейся игры, а директор черно-белых Дмитрий Вязьмикин ведет «войну» с собственными болельщиками из-за драк на трибунах. Но именно это «Торпедо» — любитель унизить подмосковных «друзей»: единственную победу в 7-матчевой истории противостояния «лебеди» одержали 3 года назад. Во встречах с владимирцами защитники бело-синих предпочитают грубые ошибки в штрафной площади вместо грамотной обороны собственных ворот. Вы надеялись на легкий триумф фаворитов? Не в этот раз.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Еженедельник «Футбол»