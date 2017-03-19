19-го марта, в воскресенье, состоится матч 19-го тура ПФЛ «Чайка» — «Армавир». Прямую трансляцию этой встречи вы можете увидеть на нашем сайте.

Историческое знакомство двух южных команд состоялось в августе прошлого года. Тогда «Чайка» не испытала проблем с более именитым соперником, отправив в ворота «лис» два безответных мяча.

«Армавир» бьется за возвращение в ФНЛ. Клуб из Краснодарского края считается главным преследователем лидирующего в дивизионе «Ротора». Поражения «горожан» в текущем сезоне – большая же редкость. Именно «Чайка» нанесла армавирской команде одно из трех поражений за весь чемпионат.

Зимой «Чайку» покинули несколько ключевых игроков основы, а 9-е место в таблице не дает надежд на повышение в классе. Последнюю победу футболисты «Чайки» одерживали 14 октября.

Видеотрансляция матча «Чайка» — «Армавир»

Фото: еженедельник «Футбол»