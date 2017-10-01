Вице-президент «Барсы» Виларруби подал в отставку

Автор: Владимир Шевелев 0

Барса

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке. Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом».

Сообщается, что Виларруби был не согласен с решением руководства клуба проводит сегодняшнюю игру. Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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