Вице-президент «Барсы» Виларруби подал в отставку

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке. Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом».

Сообщается, что Виларруби был не согласен с решением руководства клуба проводит сегодняшнюю игру. Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»