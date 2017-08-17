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Вице-президент «Барселоны»: «Очень удивлюсь, если Месси не продлит контракт»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лионель Месси

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре высказался на тему возможного продления контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Ясно, что эта тема на нашей повестке. Вырисовывается очень хорошая картина. Я очень удивлюсь, если новый контракт не будет подписан», – описал ситуацию функционер.

В начале июля «Барселона» сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси до лета 2021 года. Ожидалось, что нападающий поставит подпись под соглашением, когда вернется из отпуска. Однако этого пока не произошло.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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