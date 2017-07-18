Вице-президент «Барселоны»: «Неймар не уйдет в другой клуб»

Руководство «Барселоны» нисколько не сомневается, что нападающий Неймар продолжит карьеру в каталонском клубе. Об этом сообщил вице-президент «сине-гранатовых» по спортивным проектам Хорди Местре.

«Неймар на 200% не перейдёт в другой клуб. Я читал, что «ПСЖ» категорически опровергает информацию, что пытается приобрести его», — сказал Местре.

Ранее сообщалось, в частности, что «ПСЖ» готов заплатить за футболиста сборной Бразилии сумму трансферной компенсации, которая в данный момент составляет 222 миллиона евро. Кроме того, испанские СМИ распространили информацию, что отец Неймара на текущей неделе встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и проведёт с ним переговоры.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»