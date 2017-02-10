Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вибрация на «Крестовском» устранена

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Стадион "Крестовский"

Дрожания газона на новом стадионе не будет. Об этом заверил вице-губернатор северной столицы Игорь Албин.

«В мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт – стадион «Петровский». После этого инженеры-проектировщики и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла было доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, требовалось подвесить поле в стационарном положении на домкратах (всего их около 700). Эти работы завершаются».

«Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых».

Строительство домашнего стадиона «Зенита» стартовало в 2007 году. За это время бюджет проекта увеличился до более чем 40 млрд руб.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

 

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Владимир Шевелев

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