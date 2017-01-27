Вице-губернатор Краснодарского края: «Не думаем о ликвидации «Кубани»

Куратор краснодарской «Кубани» и губернатор Краснодарского края Андрей Коробка прокомментировал слухи о скором расформировании клуба. Об этом сообщают отечественные СМИ.

«Финансовая ситуация в клубе и в правду очень сложная Но мы даже не думаем о ликвидации «Кубани». Этого точно не случится. В ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Футболисты доказали, что они — настоящие профессионалы, ведь в непростое время для команды подготовка к весенней части сезона идет полным ходом», — заявил Коробка.

За 25 туров ФНЛ желто-зеленые набрали 28 очков. На зимнюю паузу «Кубань» ушла на 14-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС