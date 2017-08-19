ВФСО «Динамо» подало в суд на клуб и М’Вила

Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» обратилось с иском в Арбитражный суд Москвы в отношении московского «Динамо» и полузащитника «Рубина» Янна М’Вила.

«В конце 2016 года общество «Динамо» стало мажоритарным акционером футбольного клуба «Динамо». Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться с основными сделками клуба, влияющими на экономическую ситуацию с футбольным клубом. Общество как основной акционер оспаривает сделку, совершенную между клубом и М’Вила (мировое соглашение), как ущемляющую интересы клуба», – сообщили в пресс-службе ВФСО.

Напомним, весной 2015 года М’Вила договорился о переходе в «Динамо». Игрок тренировался с командой с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В июне 2016 года М’Вила и «Динамо» заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у «Динамо» вновь сменилось руководство, и третий транш М’Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»