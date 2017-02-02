«Вест Хэм» удалил изображение Димитри Пайета на стене своего стадиона

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пайет

Уход нападающего Димитра Пайета из «Вест Хэма» привел к изменению дизайна Олимпийского стадиона клуба. Руководство «молотобойцев» решило убрать изображение француза на стене арены.

Теперь вместо Пайета рядом с логотипом клуба значится форвард Энди Кэрролл.

Уже бывший легионер «Вест Хэма» покинул клуб со скандалом, в ультимативной форме требуя осуществить его трансфер в «Марсель». В итоге футболист был продан по неофициальным данным за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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