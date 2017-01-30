«Вест Хэм» требует от Димитри Пайета возвращения зарплаты за январь

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пайет

Руководство «Вест Хэма» намерено взыскать с полузащитника Димитри Пайета зарплату за январь перед тем, как тот присоединится к «Марселю. Об этом сообщает британское издание.

Ранее стороны достигли между собой согласия о возвращении Пайета во французский клуб.

В начале января Пайет заявил, что больше не намерен выступать за «Вест Хэм» и настаивал на своем трансфере. После этого игрок тренировался с молодежной командой и участия в матчах «молотобойцев» не принимал.

Еженедельная зарплата Пайета составляла 125 000 фунтов, также в сентябре 2016 года он получил бонус за лояльность в размере 1 миллиона фунтов.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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