«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с Джеком Уилширом

Английский полузащитник Джек Уилшир, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», подписал соглашение с «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «молотобойцев».

С футболистом заключен контракт, рассчитанный на три сезона – до лета 2021 года. Трансфер Уилшира обошелся «Вест Хэму» бесплатно, поскольку игрок, у которого в конце июня истекло соглашение с «Арсеналом», перешел в клуб на правах свободного агента.

Уилшир является воспитанником «Арсенала». Он дебютировал в составе первой команды лондонцев в 2008 году в возрасте 16 лет.

В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Фото: Официальный сайт ФК «Вест Хэм»

Источник: Официальный сайт ФК «Вест Хэм»