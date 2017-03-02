«Вест Хэм» не отпустил Энди Кэрролла в Китай

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Энди Кэрролл

Лондонские «молотобойцы» отклонили предложение по нападающему от ряда китайских клубов. Клубы из Поднебесной готовы были выложить 32 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что к 28-летнему Кэрроллу проявляли интерес «Шаньдун Лунэн», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Хэбэй Чайна Форчун», но лондонский клуб отказался расставаться с форвардом.

В текущем сезоне Энди Кэрролл провёл в чемпионате Англии 12 матчей и забил шесть мячей. В начале февраля игрок получил травму паха, но ожидается, что он вернётся в строй к матчу 27-го тура с «Челси» 3 марта.

Фото: Global Look Press

ИсточникThe Telegraph

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Владимир Шевелев

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