«Вест Хэм» готов продать Димитри Пайета за 40 миллионов фунтов

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Димитри Пайет

Руководство «Вест Хэма» приняло решение выставить на трансфер нападающего Димитри Пайета. «Молотобойцы» намерены выручить от сделки не менее 40 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее 29-летний футболист выразил желание сменить клубную прописку, за что был отстранен главным тренером лондонцев Славеном Биличем от работы с основным составом.

В нынешнем сезоне Пайет провел за «Вест Хэм» в АПЛ 18 матчей, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

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Фото: Global Look Press
Источник: Goal

 

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Никита Поляков

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