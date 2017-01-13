«Вест Хэм» готов продать Димитри Пайета за 40 миллионов фунтов

Руководство «Вест Хэма» приняло решение выставить на трансфер нападающего Димитри Пайета. «Молотобойцы» намерены выручить от сделки не менее 40 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее 29-летний футболист выразил желание сменить клубную прописку, за что был отстранен главным тренером лондонцев Славеном Биличем от работы с основным составом.

В нынешнем сезоне Пайет провел за «Вест Хэм» в АПЛ 18 матчей, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

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Фото: Global Look Press

Источник: Goal