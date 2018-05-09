«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ

«Вест Бромвич» потерял шансы сохранить прописку в английской премьер-лиге. В последний раз «Вест Бромвич» покидал АПЛ в 2009 году.

В перенесенном матче 31-го тура «Саутгемптон» обыграл «Суонси» и, набрав 36 очков, догнал «Хаддерсфилд», с которым делит теперь 16-17 места.

«Вест Бромвич» за тур до конца идет на 19-м месте с 31 очком и уже не сможет подняться на спасительную 17-ю строчку.

«Дрозды» покидают АПЛ следом за «Сток Сити». Третьей командой, которая отправится в чемпионшип, станет либо «Суонси», либо «Хаддерсфилд», либо «Саутгемптон».

Главный тренер «ВБА» Даррен Мур, принявший команду в начале апреля, был признан лучшим в АПЛ по итогам прошедшего месяца.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru