Венсан Компани может продолжить карьеру в «Наполи»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может покинуть Англию. В услугах игрока заинтересован «Наполи».

Руководство клуба рассматривает 30-летнего бельгийца в качестве замены Раулю Альбиолю, который может в ближайшее время, вероятнее всего, покинет команду, и готов приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

Футболист защищает цвета английского клуба с 2008 года. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2019 года. По данным Trasfermarkt, стоимость Компани составляет 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Манчестер Сити» в АПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports