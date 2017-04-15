Венгер считает, что зарплата Санчесу в 300 тысяч расшатает ситуацию в «Арсенале»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Арсен

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поговорил с атакующим хавбеком Алексисом Санчесом о возможном увеличении зарплаты.

Француз заявил полузащитнику, что атмосфера в команде и финансовое положение клуба будут дестабилизированы, если «Арсенал» согласится платить чилийцу 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас футболист зарабатывает порядка 130 тысяч. Его действующий контракт рассчитан до лета 2018 года.

В «Арсенале» мало футболистов, которые получают больше 100 тысяч фунтов за неделю. К таковым относятся только Санчес, вратарь Петр Чех, полузащитник Месут Озил и нападающий Тео Уолкотт.

В текущем сезоне лондонский «Арсенал» с 54 очками после 30 игр занимает шестое место в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Арсен Венгер: «Мы ищем форварда»

Летом «Арсенал» хотел приобрести полузащитника «Барселоны Б»

АПЛ. «Суонси» проиграл «Вест Хэму» и другие поединки

Добавить комментарий

Войти с помощью: 