Венгер считает, что зарплата Санчесу в 300 тысяч расшатает ситуацию в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поговорил с атакующим хавбеком Алексисом Санчесом о возможном увеличении зарплаты.

Француз заявил полузащитнику, что атмосфера в команде и финансовое положение клуба будут дестабилизированы, если «Арсенал» согласится платить чилийцу 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас футболист зарабатывает порядка 130 тысяч. Его действующий контракт рассчитан до лета 2018 года.

В «Арсенале» мало футболистов, которые получают больше 100 тысяч фунтов за неделю. К таковым относятся только Санчес, вратарь Петр Чех, полузащитник Месут Озил и нападающий Тео Уолкотт.

В текущем сезоне лондонский «Арсенал» с 54 очками после 30 игр занимает шестое место в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»