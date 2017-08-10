Веллитон покинул «Кайсериспор» и хочет вернуться в Россию

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, игравший в последнее время в Турции, может вернуться в Россию. 30-летний футболист покинул «Кайсериспор» из-за задержек зарплаты.

Бразилец обратился в ФИФА после того, как «Кайсериспор» во второй раз задержал выплату на три месяца.

«В первый раз после моего обращения в ФИФА «Кайсериспор» погасил долг в последний день установленного срока. Сейчас же они не заплатили, в результате чего ФИФА направила в клуб письмо, что наш контракт расторгнут.

Со мной уже связывались из Японии, России, Саудовской Аравии. Также были контакты от бразильских клубов, но сейчас я не хочу возвращаться в Бразилию. Россия? Я хотел бы поиграть там еще раз, ведь знаю эту страну и знаком с местным чемпионатом», — говорит Веллитон.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Веллитон забил 12 голов в 28 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Terra