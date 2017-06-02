Веллитон: «Никогда не перейду в ЦСКА и «Зенит», я не могу так предать «Спартак»

Экс-нападающий московского «Спартака» Веллитон заявил, с какими клубами он никогда не подпишет контракт. Также бразилец рассказал, что мог вернуться в РФПЛ.

«Мне интересно продолжить карьеру в России. Но все зависит от предложения и того, от какого клуба оно поступит. Для меня существуют всего две команды, в которые я никогда не перейду: ЦСКА и «Зенит». Я не смогу так предать «Спартак».

В прошлом году я мог перейти в «Терек». Но прийти к взаимному согласию с руководством грозненцев я не смог. Меня не устроило финансовое предложение «Терека», — заявил 30-летний игрок.

Напомним, Веллитон выступал за красно-белых в период с 2007 по 2014 годы. Форвард стал трехкратным серебряным призером чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия