Ведран Чорлука и Марио Пашалич попали в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем огласил расширенный состав команды на чемпионат мира в России. Исландией. В список вошли 32 футболистов, два игрока из РФПЛ – Ведран Чорлука и Марио Пашалич.

Вратари: Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Карло Летица («Хайдук»);

Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»,), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Борна Баришич («Осиек»), Зоран Нижич («Хайдук»), Дуе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»), Борна Соса («Штутгарт»);

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марцело Брозович («Интер»), Марко Рог («Наполи»), Марио Пашалич («Спартак»), Филип Брадарич («Риека»);

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Дуе Чоп («Стандард»), Иван Сантини («Кан»).

На групповом этапе ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Нигерией, Аргентиной и Исландией.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Хорватского футбольного союза