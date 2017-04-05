Василий Уткин: «Об Артеме Дзюбе можно сказать так: умная голова дураку досталась»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Знаменитый журналист и телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о футболисте «Зенита» Артеме Дзюбе. Уткин раскритиковал нападающего за его высказывания про российских болельщиков.

«Слова Дзюбы о диванных экспертах? Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят. Его высказывание — настоящий бред. Он получает деньги именно потому, что диванные эксперты смотрят его. И они имеют право критиковать футболистов. Повторюсь:умная голова дураку досталась», — заявил спортивный журналист.

Напомним, Дзюба обвинил болельщиков в постоянной критике. «Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Открывая при этом баночку пива. У нас, куда ни глянь – все во всем профессионалы. Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются», — сказал 28-летний форвард.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт FM»

 

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