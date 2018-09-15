Василий Уткин: «Локомотив» как «Титаник», а Семин — вздорный старикан

Эпатажный журналист жестко прошелся по игре «Локомотива» и его главному тренеру. Он считает, что «железнодорожники» идут ко дну.

Скандально известный комментатор Василий Уткин в грубой форме раскритиковал игру московского «Локомотива» и главного тренера «красно-зеленых» после ничьей в матче седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (1:1).

«Можно говорить что угодно о некомпетентности клубной администрации, президента клуба, спортивного директора Штоффельсхауса и их злонамеренности, но этим нельзя объяснить тактическую ватность «Локомотива» в игре с «Динамо», неспособность на протяжении тайма заметить, что соперник тупо имеет численное преимущество в середине поля и оттого берет там верх в 5 случаях из 6 или чаще.

Четыре дня назад крайний защитник «Динамо» Рауш сделал две голевые передачи в игре за сборную. Рауш славен поставленной подачей с левой ноги. Тем не менее он раз за разом оказывается свободен на излюбленной позиции для точечной подачи, и к голу в ворота «Локомотива» это привело уже в первой десятиминутке.

Не существует разумных оснований тому, чтобы выставить против двух высоких мощных защитников «Динамо» форварда толкательно-локотко-борцеватого типа Эдера, который оставался против них двоих один, без поддержки из проигранного количественно центра и не имея ни одного личного качества сильнее, чем у этих защей, а именно Рыкова с Шуньичем.

А в остальном наблюдать за «Локомотивом» Юрия Семина так же интересно и увлекательно, как если бы «Титаник» медленно и неотвратимо тонул 3-4 сезона полнометражного телесериала.

О плохих взаимоотношениях: хорошие за последние 20 лет у Юрия Семина из всех президентов «Локомотива» вообще были только с господином Наумовым, персонажем абсолютно гоголевским по образу мыслей, который, в частности, на собственной клубной территории незаконно выстроил «Сапсан-Арену», которую потом пару лет упорно легализовывали преемники. Так что стоит ли объяснять что-либо взаимоотношениями? Плохие они всегда и со всеми. Юрий Павлович не первый вздорный старикан среди святых и великомучеников», — написал Уткин у себя в «телеграме».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Канал Василия Уткина в «Телеграме»