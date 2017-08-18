Василий Уткин: «Чемпионат Испании вернулся в Россию»

Примера возвращается! Телекомментатор Василий Уткин сообщил, что компания «Телеспорт» совместно с «Вконтакте» будет показывать чемпионат Испании в России.

«Чемпионат Испании вернулся в Россию. Компания «Телеспорт» совместно с «Вконтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье! В 21:15 «Барса» — «Бетис». В 23:15 «Депортиво» — «Реал» Мадрид. Комментировать буду я.

Я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днём для меня. Я вам еще надоем», — написал Уткин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Твиттер» Василия Уткина

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»