Василий Уткин: «Чемпионат Испании вернулся в Россию»

Автор: Владимир Шевелев 0

Примера

Примера возвращается! Телекомментатор Василий Уткин сообщил, что компания «Телеспорт» совместно с «Вконтакте» будет показывать чемпионат Испании в России.

«Чемпионат Испании вернулся в Россию. Компания «Телеспорт» совместно с «Вконтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье! В 21:15 «Барса» — «Бетис». В 23:15 «Депортиво» — «Реал» Мадрид. Комментировать буду я.

Я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днём для меня. Я вам еще надоем», — написал Уткин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Твиттер» Василия Уткина

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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