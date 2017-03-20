Василий Столыпин: «Будем омолаживать состав»

Швейцарская компания спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовала рейтинг самых возрастных команд Европы, где «Оренбург» замкнул первую десятку. На это ответил президент оренбургского клуба Василий Столыпин.

«Конечно, состав должен быть чуть-чуть помоложе. Но мы были ограничены во времени, нам требовались футболисты, которые имеют опыт выступления в высшем дивизионе, прошли определенную школу. Мы бы с удовольствием взяли в состав молодого и перспективного игрока, если бы существовала такая возможность, но пока ее нет. Конечно, будем омолаживать состав, это будет основной задачей для нас на следующий сезон, а пока мы привыкаем к премьер-лиге», — заявил Столыпин.

Средний возраст игроков «Оренбурга» составляет 29,7 лет. Команда идет 13 месте, отставая от спасительного двенадцатого на 4 очка.

Фото: официальный сайт «Оренбурга»

Источник: ТАСС