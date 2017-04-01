Василий Рац: «Если сборная Украины квалифицируется на ЧМ-2018, то нужно будет отказаться от участия»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац заявил, что у сборной Украины мало шансов попасть на чемпионат мира 2018 года. Рац считает, что если украинцам удастся квалифицироваться на мундиаль, то стоит отказаться от участия в турнире.

«Сборная Украины сейчас в таком состоянии, что у нас очень мало шансов попасть на чемпионат мира. И в этой ситуации это даже хорошо, поскольку мундиаль пройдет в России, с которой мы воюем. Если бы в другой стране, то было бы очень грустно, не попадем на такой праздник. А так, соперники по группе сильнее нас, и квалифицироваться будет трудно. Если сборная Украины все-таки попадет на чемпионат мира, тогда стоит аргументированно отказаться от участия. Но сначала нужно квалифицироваться, а это будет сделать очень непросто.

Судя по всему, ситуация в России не успокаивается, а, наоборот, обостряется. И мы не знаем, что будет через полгода. Не стоит исключать, что ситуация настолько ухудшится, что в Россию на чемпионат мира не поедет много других команд. Тогда в срочном порядке ФИФА может перенести мундиаль в другую страну. Есть же много стран, которые имеют готовую инфраструктуру и не потребуется много времени на подготовку к чемпионату», – заявил Рац.

После 5 игр в отборочном турнире на ЧМ-2018 сборная Украины занимает 3-ю строчку, имея в своем активе 8 очков. Украинцы отстают от сборной Исландии на 2 очка и от сборной Хорватии на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: vgolos.com.ua