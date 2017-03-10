Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной России

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял решение не выступать за национальную сборную России. Об этом сообщил сам игрок.

Данное решение далось мне непросто. Я всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка. Но мой возраст и состояние здоровья не позволяют мне играть и в сборной, и в клубе. Поэтому я решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Впереди у команды два крупных домашних турнира – Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить поставленные задачи и порадовать болельщиков красивым футболом», — заявил 34-летний футболист.

За сборную России Василий заигран с 2003 года. В составе национальной команды сыграл 101 матч и становился бронзовым призером Евро-2008.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС