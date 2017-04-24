Василий Березуцкий: «Орлов шокировал больше, чем судейство. Может стоит проверить зрение?»

Василий Березуцкий раскритиковал судейство и работу комментаторов на матче «Зенит» — «Урал». Защитник «ЦСКА» также рассказал о будущем Леонида Слуцкого и своем возвращении в сборную России.

«Многие обсуждают эпизод в самом начале нашей игры с «Уфой» и считают, что Акинфеева нужно было удалять. Что скажу? Еськов, вроде бы, судил в этом туре другой матч. Поэтому нарушение Игоря не тянуло на красную.

Шокировала ли меня его работа в матче «Зенит» — «Урал»? Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи, а работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…

Есть ли опасения, что судейский фактор выйдет на первый план в концовке чемпионата? У меня никаких опасений нет. Спокойно к этому отношусь. А за «Урал» мне просто по-человечески обидно. Ребята играли, бились, старались. Я первый раз видел Павлюченко таким разъяренным. В общем, всему судейскому комитету надо сделать определенные выводы. Понимаю ли я его ярость? Я не то, что понимаю, а обеими руками поддерживаю футболистов «Урала». И желаю, чтобы игроки этой команды получили минимальную дисквалификацию. На мой взгляд, по факту, по совокупности ни одной красной карточки там не было.

«Ростов» — «Спартак»? Мы думаем исключительно о своей игре. В среду нас ждет дерби с «Локомотивом». Все мысли об этой встрече. Других футбольных эмоций у меня нет. Кроме отвращения к российскому футболу после комментария встречи «Зенит» – «Урал»…

Реально ли отыграть семь очков отставания от красно-белых? Все возможно. Это футбол. Наша задача выигрывать свои матчи. А дальше уже будем смотреть, что получится. Могу сказать, что спартаковцам будет непросто. Это точно. Идти на первом месте всегда тяжело. Ты чувствуешь большую ответственность, тебе нужно сохранять спокойствие. А людей, которые испытывали такие эмоции, в «Спартаке» сейчас действительно практически нет. Поживем-увидим. Не стоит загадывать.

Мое решение об уходе из сборной России? Даю очень маленький процент, что я сыграю как на Кубке конфедераций, так и на домашнем чемпионате мира. Дверь приоткрыта, но я сыграю на этих турнирах, если только произойдет что-то из ряда вон выходящее.

Как мне Слуцкий в роли комментатора? Мне очень понравилось. Все профессионально. Профессиональный тренер объяснял определенные тактические моменты, схемы, задачи, мысли наставников команд в той или иной ситуации. Я практически уверен в том, что летом Слуцкий, скорее всего, примет команду чемпионшипа. У человека есть определенные цели, желания. Его можно поставить в пример многим нашим футболистам, в том числе и мне», — рассказал Василий Березуцкий.

В текущем розыгрыше РФПЛ Василий Березуцкий принял участие в 22 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 предупреждениями. ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков, отставая от лидирующего «Спартака» на 7 баллов. «Зенит» с 46 очками расположился на третьей строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс