«Вашингтон» поздравил Овечкина с 1000-м матчем в карьере, партнеры подарили ему футболку Месси

Перед матчем «Вашингтона» и «Нэшвилла» (3:4) «Кэпиталс» провели церемонию чествования капитана команды Александра Овечкина. Недавно он сыграл свой 1000-й матч в НХЛ, это лучший показатель в истории клуба.

На видеокубе арены был показан специальный видеоролик в честь Овечкина, а затем его вместе с супругой Анастасией вызвали на лед для вручения подарков.

Среди них особенно выделялась футболка форварда «Барселоны» Лионеля Месси, врученная партнерами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт НХЛ