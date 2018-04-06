«Вашингтон» поздравил Овечкина с 1000-м матчем в карьере, партнеры подарили ему футболку Месси

Автор: Михаил Серебряков 0

Alexander Ovechkin

Перед матчем «Вашингтона» и «Нэшвилла» (3:4) «Кэпиталс» провели церемонию чествования капитана команды Александра Овечкина. Недавно он сыграл свой 1000-й матч в НХЛ, это лучший показатель в истории клуба. 

На видеокубе арены был показан специальный видеоролик в честь Овечкина, а затем его вместе с супругой Анастасией вызвали на лед для вручения подарков.

Среди них особенно выделялась футболка форварда «Барселоны» Лионеля Месси, врученная партнерами.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт НХЛ

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