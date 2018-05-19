Вариант для Буффона, новый контракт Хохлова. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Джанлуиджи Буффон

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 мая.

1. Джанлуиджи Буффон близок к переходу в «ПСЖ».

Переговоры 40-летнего итальянца с парижским клубом находятся в продвинутой стадии.

2. Стал известен состав сборной Португалии на ЧМ-2018.

Сборная Японии объявила расширенный состав на ЧМ-2018.

3. Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити».

Новое соглашение действует до конца сезона 2020/21.

4. УЕФА включила Александра Головина в список лучших молодых игроков Лиги Европы-2017/18.

5. «Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Хохловым.

6. Гекдениз Карадениз и Фатих Текке могут вместе возглавить «Трабзонспор».

Фото: Global Look Press

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