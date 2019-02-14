VAR спас «Реал», «Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» Д. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 февраля.

1. «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию», «Реал» победил «Аякс» в Амстердаме

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи.

2. «Интер» лишил Мауро Икарди капитанской повязки

Повязку теперь будет носить вратарь Самир Ханданович.

3. УЕФА может дисквалифицировать Анхеля Ди Марию

За оскорбление и провокацию фанатов «Манчестер Юнайтед».

4. Лев Яшин — лучший вратарь в истории по версии France Football

Он единственный обладатель «Золотого мяча» среди вратарей.

5. По итогам матча «Фенербахче» — «Зенит» УЕФА открыл дисциплинарное дело

Встреча состоялась вчера завершилась 1:0 в пользу хозяев.

Фото: Global Look Press

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