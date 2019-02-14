VAR спас «Реал», «Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» Д. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 февраля.
1. «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию», «Реал» победил «Аякс» в Амстердаме
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи.
2. «Интер» лишил Мауро Икарди капитанской повязки
Повязку теперь будет носить вратарь Самир Ханданович.
3. УЕФА может дисквалифицировать Анхеля Ди Марию
За оскорбление и провокацию фанатов «Манчестер Юнайтед».
4. Лев Яшин — лучший вратарь в истории по версии France Football
Он единственный обладатель «Золотого мяча» среди вратарей.
5. По итогам матча «Фенербахче» — «Зенит» УЕФА открыл дисциплинарное дело
Встреча состоялась вчера завершилась 1:0 в пользу хозяев.
Фото: Global Look Press