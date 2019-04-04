VAR планируют использовать на ответных полуфинальных матчах Кубка России и в финале

Автор: Евгений Морозов 0

Леонид Калошин, глава проекта по внедрению VAR в России, сообщил о планах по использованию системы на ответных матчах 1/2 финала Олимп Кубка России. Также система будет использована в финале турнира.

«Через VAR проверяют все моменты, которые потенциально подходят под четыре категории: все, что связанно с голами, назначенные и неназначенные пенальти, ситуации с прямыми красными карточками и четвертый аспект – исправление ошибки в идентификации игрока, получившего желтую карточку. Они не должны проверять абсолютно все моменты, которые происходят в игре. Только ключевые вещи, влияющие на исход матча.

Видеоассистенты рекомендовали в одном случае в Екатеринбурге и в одном случае в Москве посмотреть повтор, заметив ошибку.

В первом случае речь шла о непредъявлении красной карточки, а во втором — о непоставленном пенальти. Итог получился верным.

Планируем, что VAR будет использоваться и на ответных матчах Кубка России, и в финале, и на стыковых матчах. Но повторюсь: мы подаем заявку на каждый конкретный матч», – сказал Калошин.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24.ru

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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