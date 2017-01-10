Вандалы разбили памятник Лионелю Месси в Аргентине

Автор: Антон Муша 0 Comments

Памятник Месси

Статуя нападающего «Барселоны» была установлена в Буэнос-Айресе всего шесть месяцев назад.

Как сообщает местная пресса, памятник был расколот на две части. На месте осталась лишь нижняя часть статуи. Власти города пообещали отреставрировать памятник в кратчайшие сроки.

Напомним, что в понедельник состоялось вручение призов ФИФА по итогам 2016 года, и Лионель Месси занял второе место в номинации «лучший игрок года», уступив в этом споре португальцу Криштиану Роналду. Месси, как и другие футболисты «Барселоны», не явился на церемонию награждения.

Фото: Reuters
Источник: Mundodeportivo

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Антон Муша

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