Ван Перси вернулся в «Фейеноорд», СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 января.

1. Петербургский СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Это случилось благодаря поражению ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

2. Робин Ван Перси вернулся в «Фейеноорд»

34-летний нападающий продолжит карьеру в «Фейеноорде», с которым в понедельник подпишет контракт.

3. «МЮ» отказался от трансфера Криштиану Роналду из-за покупки Алексиса Санчеса

Главный тренер английского клуба Жозе Моуринью больше не видит необходимости в приобретении 32-летнего соотечественника.

4. «Динамо» заплатит за Константина Рауша «Кельну» 1,5 млн евро

В текущем сезоне Константин Рауш провел за «Кельн» 12 матчей в Бундеслиге и отдал две голевые передачи.

5. Агент Мусы о возвращении в ЦСКА: «Переговоров между клубами нет, но все возможно»

Тони Харрис, представитель нападающего «Лестера», прокомментировал возможное возвращение игрока в московский клуб.

Фото: Global Look Press

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