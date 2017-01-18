Ван Бастен предложил изменить правила футбола

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен предлагает изменить правила футбола. По мнению голландца, после изменения правил игра станет еще более интересной.

«Я разговаривал со многими игроками и тренерами. Нам нужно продвигать качественные, а не количественные изменения в футболе.

Сейчас мы слишком много играем в футбол. Нам нужно защитить игроков от перегрузок, потому что сейчас они играют слишком много, им сложно восстанавливаться, и часто они показывают не все, на что способны, из-за усталости.

Это вредит футболу. Игроки не могут показать свой максимум даже в июне, когда большинство чемпионатов завершилось, потому что за сезон им приходится проводить до 75 матчей. Это очень много, считаю, что стоит ограничить это число 55-60 матчами», – заявил ван Бастен.

Марко ван Бастен предложил следующие изменения:

Ограничение числа матчей, проводимых игроком за сезон Отказ от дополнительного времени

«Думаю, что все слишком устают во время дополнительных 30 минут. После завершения основного времени в кубковых матчах можно было бы переходить прямо к серии пенальти».

3. Пенальти-буллиты

«Возможно, игрок мог бы начинать пенальти с точки в 25 метрах от ворот и постепенно приближаться к ним с мячом. Но время на исполнение такого пенальти должно быть ограничено 8 секундами. При таком пробитии пенальти многое бы решало мастерство, а не удача. За такими пенальти было бы интереснее наблюдать».

4. Отказ от правила «вне игры»

«Было бы интересно посмотреть за игрой без офсайдов. Сегодня футбол похож на гандбол, когда одна команда защищается у своей штрафной в 9-10 игроков. В такой ситуации сопернику сложно забить. Без правила «вне игры» будет больше возможностей забить гол».

5. Четверти вместо таймов

«Мы стараемся улучшить футбол. Хочется видеть честную, динамичную игру, настоящий спектакль. Нужно делать все возможное, чтобы футбол стал таким. Кроме того, у тренера будет 3 перерыва, чтобы пообщаться с игроками».

6. Оранжевая карточка

«При получении оранжевой карточки игрок мог бы выходить из игры на 10 минут, если нарушение было бы недостаточным для предъявления красной карточки. Постоянные, но не опасные нарушения правил могли бы стоит игроку оранжевой карточки, также ее можно было бы показывать, например, за 5 нарушений правил».

Все изменения правил футбола перед их вступлением в силу должны быть одобрены Международным советом футбольных ассоциаций, который включает 8 членов: 4 представителя ФИФА и по одному от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.