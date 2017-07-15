Валерий Петраков: «Состав «Томи» недостаточно серьезный для ФНЛ»

Во втором туре ФНЛ «Томь» уступила «Лучу-Энергии» (0:3). Главный тренер томичей Валерий Петраков прокомментировал поражение.

«Достаточно тяжело играть в футбол, если у нас недостаточно укомплектован состав. Прежде всего, в обороне. Допускаем позиционные ошибки, с которыми трудно рассчитывать на положительный результат. Но рук не опускаем, ждём подкрепления. В последний момент получили право заявить футболистов, а сделать за неделю добротную команду нереально.

Сегодня мы, на мой взгляд, провели два разных тайма. До перерыва не было ни движения, ни остроты. По существу, мы были как ватные и ничего не создали. Во втором тайме с выходом второго нападающего оживились, стали какие-то моменты создавать. Но ещё раз повторюсь, сейчас у нас состав недостаточно серьёзный для ФНЛ», — сказал Петраков.

«Томь» уступила в двух стартовых встречах ФНЛ с суммарным счетом 1:7.

Фото: Global Look Press

Источник: ФНЛ

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»