Валерий Петраков: «Лидеры у нас такие ранимые»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков дал комментарий выступлениям своей команды. Сегодня сибиряки в рамках ФНЛ уступили «Спартаку-2» — 1:2.

«мне надо попросить прощения у болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим. Наша игра в обороне – это просто тихий ужас. Полностью вина лежит на мне.

Наверное, последует какой-то разговор с руководством по поводу наших отношений. Надо уже делать какие-то выводы. Сегодня я не узнал наших лидеров, они выпали из игры. Называть имена не буду. А то они у нас такие ранимые», — заявил Петраков.

Напомним, после 14 туров первенства первой лиги томичи потерпели уже восьмое поражение. В их активе 14 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс