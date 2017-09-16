Валерий Петраков: «Лидеры у нас такие ранимые»

Автор: Дмитрий Темников 0

Валерий Петраков

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков дал комментарий выступлениям своей команды. Сегодня сибиряки в рамках ФНЛ уступили «Спартаку-2» — 1:2.

«мне надо попросить прощения у болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим. Наша игра в обороне – это просто тихий ужас. Полностью вина лежит на мне.

Наверное, последует какой-то разговор с руководством по поводу наших отношений. Надо уже делать какие-то выводы. Сегодня я не узнал наших лидеров, они выпали из игры. Называть имена не буду. А то они у нас такие ранимые», — заявил Петраков.

Напомним, после 14 туров первенства первой лиги томичи потерпели уже восьмое поражение. В их активе 14 очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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