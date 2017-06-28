Валерий Непомнящий завершил отбор в команду К11

Завершился финальный отбор в команду К11. Из сотни сильнейших футболистов без профессиональных контактов со всей России тренерский штаб под руководством Валерия Непомнящего отобрал 25 лучших.

«Мы расширили состав до 25 человек, чтобы всегда иметь возможность найти замену травмированному футболисту. Пока рано говорить о том, насколько уровень участников этого сезона вырос, но он стал более ровным, и поэтому на финальном отборе я опирался на пять ключевых критериев, — сказал Валерий Непомнящий.

В этом году скауты Nike просмотрели 17 тысяч заявок и вместе с Валерием Непомнящим, посетившим турниры в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, отобрали сотню лучших уличных футболистов. Легендарный тренер на протяжении дня следил за тренировкой и выбрал 25 сильнейших игроков, которые и стали командой K11 этого года. Теперь парни отправятся на шестинедельный сбор под его руководством.

«В прошлом году я не представлял, на каком уровне команда K11 сыграет против Академии Nike. Мы в итоге переоценили соперников, и в раздевалке во время перерыва я повторял: «Парни, вы ничем не хуже, не бойтесь!» Теперь будем прививать команде психологию победителей — в контрольных играх против профессиональных команд они не должны чувствовать себя мальчиками для битья. Поэтому лидерские качества футболистов стали важным критерием отбора: кто сильнее психологически, тот будет лучше и на поле», — подчеркнул Валерий Непомнящий, тренер, известный по работе со сборыми Камеруна и Узбекистана, а также с японскими, китайскими и российскими клубами.

Проект K11 от Nike– система отбора и подготовки футболистов, у которых пока нет профессиональных контрактов. K – это первая буква слова «коробка». 11 – количество игроков основного состава на поле.

Источник: news.nike.com

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