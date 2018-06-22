Валерий Непомнящий: «Роналду все может сделать сам. Месси более командный игрок»

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду. По его мнению, аргентинец в большей степени зависим от партнеров, нежели лидер португальской команды.

– На этом ЧМ вы уже получили для себя ответ, кто сильнее – Месси или Роналду?

– Мне Месси все равно нравится больше. Я его сторонник. В нем есть такое качество, которого нет у Криштиану.

Футболист «Барселоны» в большей степени командный игрок. А Роналду силен тем, что он все может сделать сам. Месси творит гениальные вещи, но и растворяется в игре команды.

– Значит, Месси вы ставите выше Роналду?

– Нет, вопрос так не стоит. Это мой субъективный выбор. Он просто мне более симпатичен как игрок.

Моуринью однозначно гениальный тренер. Но мне мало симпатичен по целому ряду причин.

Так и здесь. Роналду и Месси – великие люди. Мы должны быть счастливы, что живем с ними в одно время, – сказал Непомнящий.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»