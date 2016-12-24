Валерий Карпин: «В 2002 году была договоренность о переходе в «Барселону»

Валерий Карпин вспомнил о своем несостоявшемся переходе из «Сельты» в «Барселону». Из-за сорвавшегося трансфера Карпин отправился в «Реал Сосьедад».

«В 2002 году после чемпионата мира по футболу у меня закончился контракт с «Сельтой». Была договоренность о переходе в «Барселону». Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается. Я расстроился, конечно. Поехал в «Реал Сосьедад», и в этот год команда едва не заняла первое место в чемпионате Испании», — сказал Карпин.

Валерий Карпин выступал за «Сельту» с 1997 по 2002 год. В сезоне 2002/2003 «Реал Сосьедад», цвета которого защищал Карпин, лишь за 2 тура до конца чемпионата упустил первую строчку в таблице и занял второе место, отстав от мадридского Реала на 2 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ