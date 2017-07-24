Валерий Карпин покинул «Матч ТВ»

Автор: Евгений Морозов 0

Валерий Карпин в пресс-центре

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин прекратил работу на телеканале.Об этом стало известно несколько часов назад.

«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота.

Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», — рассказал собеседник агентства.

Карпин в телефонном разговоре с «Р-Спорт» не подтвердил, но и не опроверг данную информацию, заявив, что данный вопрос нужно адресовать не ему, а руководству канала.

Ранее «Матч ТВ» покинул ряд топ-менеджеров и комментаторов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Карпин

Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал»

СКА Хабаровск

«СКА-Хабаровск» может проводить домашние матчи в Химках

Владимир Гранат переходит в «Рубин»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 