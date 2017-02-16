Валерий Карпин: «Обещаю раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства»

Автор: Антон Муша 0 Comments

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Новый главный редактор дирекции спортивных трансляций канала «Матч ТВ» прокомментировал свое назначение. Напомним, что сегодня Валерий Карпин  вступил в новую должность.

«Очень рад этому назначению. Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда «Матч ТВ» наработала в сфере футбольных телетрансляций и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес только усиливался.

Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является «Матч ТВ», — заявил Карпин.

Фото: Global Look Press
Источник«Матч ТВ»

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Антон Муша
Антон Муша
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