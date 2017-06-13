Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал»

У тульского «Арсенала» появится новый главный тренер. Один из кандидатов на этот пост – главный редактор трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин.
Уже послезавтра может быть объявлено о назначении специалиста.
Ранее среди кандидатов на должность назывались имена Рашида Рахимова и Миодрага Божовича, но туляки эту информацию не подтверждали.
Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо» (сейчас – «Армавир»). Клуб по итогам сезона-2015/16 вылетел из ФНЛ, а Карпин покинул свой пост.
Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»