Валерий Карпин может стать главным тренером сборной Белоруссии

Автор: Дмитрий Темников 1 Comments

 

Карпин

Российский футбольный эксперт Валерий Карпин может вернуться к тренерской деятельности. У 47-летнего специалиста есть возможность продолжить карьеру за рубежом.

По информации СМИ, федерация футбола Белоруссии получила извещение от официальных представителей Карпина о том, что их клиент рассматривает возможность возглавить национальную сборную этой страны. Помимо экс-тренера московского «Спартака» на пост главного тренера белорусской команды рассматривается известный немецкий специалист Бернд Шустер.

Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо». Летом прошлого года Валерий Георгиевич и руководство клуба приняли решение о расторжении контракта.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Tribuna

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One thought on “Валерий Карпин может стать главным тренером сборной Белоруссии

  1. Уведомление: Валерий Карпин может стать главным тренером сборной Белоруссии

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