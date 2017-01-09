Валерий Карпин может стать главным тренером сборной Белоруссии

Российский футбольный эксперт Валерий Карпин может вернуться к тренерской деятельности. У 47-летнего специалиста есть возможность продолжить карьеру за рубежом.

По информации СМИ, федерация футбола Белоруссии получила извещение от официальных представителей Карпина о том, что их клиент рассматривает возможность возглавить национальную сборную этой страны. Помимо экс-тренера московского «Спартака» на пост главного тренера белорусской команды рассматривается известный немецкий специалист Бернд Шустер.

Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо». Летом прошлого года Валерий Георгиевич и руководство клуба приняли решение о расторжении контракта.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Tribuna