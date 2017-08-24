Валерий Карпин лишен прав за вождение в пьяном виде

Автор: Дмитрий Темников 0

Валерий Карпин

Экс-футболист и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин угодил в скандал. Он был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Карпина обвинили в нарушении правил в октябре прошлого года, но Валерий Георгиевич не сотрудничал со следствием. В начале 2017—го 48-летний мужчина был обвинен в нарушении ПДД и был лишен прав на 21 месяц, а также оштрафован на 30 тысяч рублей. Как известно, тогда Карпин на заседание не явился.

Недавно Валерий написал жалобу на имя председателя Красногорского городского суда на постановление мирового судьи о лишении водительских прав. Экс-игрок собирается вернуть права.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Life

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