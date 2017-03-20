Валерий Газзаев: «В РФПЛ отвратительное судейство»

Бывший тренер сборной России высказался об уровне судейства в чемпионате России. По его словам, все плохо.

«Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно.

Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз должен обратить на это пристальное внимание».

В текущем сезоне в РФПЛ лидирует московский «Спартак», опережающий «Зенит» и ЦСКА на шесть очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия