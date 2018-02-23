Валерий Газзаев: «У «Зенита» и ЦСКА очень хорошие шансы на выход в четвертьфинал. «Локомотиву» будет сложнее»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о будущих соперниках российских команд в 1/8 финала Лиги Европы. По итогам жеребьевки ЦСКА сыграет с «Лионом», «Зенит» — с «Лейпцигом», а «Локомотив» — с «Атлетико».

«Я думаю, что у «Зенита» и ЦСКА очень хорошие шансы на выход в четвертьфинал. Считаю, они просто обязаны проходить «Лейпциг» и «Лион». Хотя надо отметить, что и немецкая, и французская команды достаточно неплохо играют в своих национальных чемпионатах.

«Локомотиву» будет сложнее. «Атлетико» — команда очень хорошего уровня, практически весь сезон держится на втором месте в чемпионате Испании и почти не проигрывает: ни в еврокубках, ни в национальном первенстве. Это команда, нацеленная на результат», — заявил Валерий Георгиевич.

Напомним, в 1/8 финала еврокубка прошли 3 из 4 российских клубов. Московский «Спартак» проиграл «Атлетику» по итогам двух матчей (1:3; 2:1) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы на стадии 1/16.

Фото: Cергей Дроняев

Источник: Р-Спорт

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