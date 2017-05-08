Валерий Газзаев: «Спартаку» необходимо усилить оборону»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал чемпионство «Спартака». Специалист пожелал достойного выступления москвичам в еврокубках.

«Во-первых, я поздравляю «Спартак» с чемпионством. Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне», – сказал Газзаев.

«Теперь ответственность игроков, тренерского штаба «Спартака» станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства. Сейчас можно долго рассуждать, показал ли «Спартак» в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица – это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире – Лиге чемпионов. Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться. Я думаю, что «Спартаку» необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону. Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна – повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может».

Напомним, Валерий Газзаев четыре раза выигрывал чемпионат России. Один раз с «Аланией» и трижды с ЦСКА.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.