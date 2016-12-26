Валерий Газзаев: «Почему сборная Кореи может на своем чемпионате мира войти в четверку лучших команд мира, а мы нет?»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Газзаев

Валерий Газзаев поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018. Специалист рассказал, что нужно сделать, чтобы достойно выступить на домашнем мундиале.

«Мы не можем на ЧМ-2018 поставить задачу выйти из группы и бить себя в грудь, что такие герои. Почему сборная Кореи может на своем чемпионате мира войти в четверку лучших команд мира, а мы не можем? Но насколько тренеру удастся убедить игроков, что они способны на это?

Вопросы национальной сборной – это чисто вопросы тактики и патриотизма. Чтобы была хорошая команда, надо сделать хороший коллектив. Технические, тактические огрехи компенсировать невероятной самоотдачей. Такой, как на Евро-2016 продемонстрировали некоторые сборные, которые даже в футбол не умеют играть. Они за каждый миллиметр поля сражались. А когда у тебя есть техническое оснащение, и ты сражаешься, это выливается в результат,» — рассказал Газзаев.

Фото: Global Look Press

Источник: Комсомольская правда

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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