Валерий Газзаев: «К сожалению, у нас арбитры во многом определяют характер матчей»

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что судейство в отечественном футболе оставляет желать лучшего. Также специалист отметил, что в нынешнем сезоне уровень российского футбола опустился до минимума за последние годы.

«Проблема плохого судейства в России, конечно, существует. Что говорить, если у нас только Сергей Карасев получает возможность работать на играх еврокубков и крупных международных турниров. К сожалению, у нас арбитры во многом определяют характер матчей и интерес к игре. Качество их работы оставляет желать лучшего. Увы, любой человек со свистком в РФПЛ способен превратить даже самый хороший матч в трагедию для одной из команд», — отметил Газзаев.

«Если будем и дальше идти в этом направлении, ничего хорошего российский футбол не ждет. А его уровень и так падает. Пожалуй, за последние восемь-девять лет он достиг нижней точки. Наши клубы ничего не показывают в еврокубках, а сборная проваливается на крупных турнирах. Все эти вопросы остаются открытыми, а Российский футбольный союз ничего не делает для того, чтобы улучшить качество нашего футбола», — заявил Газзаев.

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском