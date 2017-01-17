Валерий Газзаев: «Для ЦСКА еще ничего не потеряно. «Армейцы» еще вполне могут выиграть чемпионат»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о перспективах ЦСКА в этом сезоне, а также поведал о плюсах выбранной новым главным тренером «армейцев» тактике. Газзаев заявил, что не видит большой разницы в том, что «Спартак» вышел из отпуска и начал первый предсезонный сбор на восемь дней позже ЦСКА.

«Когда команда играет весной в еврокубках, конечно, из отпуска нужно выходить пораньше и форсировать подготовку, чтобы где-то к 18-19 февраля находиться в хороших кондициях. Но сейчас «Спартак» и ЦСКА будут выступать только в национальном чемпионате. Поэтому лично мне не бросается в глаза то, что «красно-белые» вышли из отпуска на неделю позже армейцев. Никаких проблем я не вижу. Полтора месяца – достаточный срок для эффективной подготовки к возобновлению сезона. Здесь все зависит от уровня тренировочного процесса, контрольных матчей.

Меня радует, что Гончаренко на первом сборе наигрывает тактическую схему «3-5-2». Ведь неслучайно сегодня в мировом футбола эта схема востребована. «Челси» и «Ювентус» ее практикуют. Схема может модифицироваться и изменяться, но здесь нужно подобрать футболистов, которые ей будут соответствовать.

В ЦСКА с этим проблем возникнуть не должно. Эту схему надо наигрывать, что и делает Гончаренко. Я в принципе приветствую его выбор. Замечу, что ключевые исполнители ЦСКА – братья Березуцкие, Игнашевич, Дзагоев – знакомы с этой системой игры. Думаю, они быстро к ней адаптируются. 3-5-2 – эффективна. Мы с ЦСКА брали все титулы именно с этой схемой!

Для ЦСКА еще ничего не потеряно. ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат. Но, конечно, это будет зависеть от настроя, нацеленности на результат и работы тренера. Гончаренко впервые работает с таким серьезным клубом. Но и ему самому амбиций не занимать, несмотря на молодой по тренерским меркам возраст. Если ему удастся донести свои идеи до игроков и их амбиции совпадут, мы увидим очень интересную концовку. Надеюсь, что так и будет», — заявил Валерий Газзаев.

После 17 туров ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 32 очка и отставая от лидирующего «Спартака» на 8 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс